Autora de Gossip Girl na Bienal do Rio Autora de Gossip Girl - série de livros que se tornou seriado nas mãos de Josh Schwartz, de The O.C. -, a escritora Cecily von Ziegesar vai participar da Bienal do Rio para apresentar sua nova série literária It Girl. Dizem que Cecily escreve bem sobre os adolescentes ricos de NY porque foi um deles.