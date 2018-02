Autor prevê 3 finais para A Favorita

Depois de sete meses e quase 200 capítulos, o folhetim de João Emanuel Carneiro caminha esta semana para o seu happy end. E para despistar o telespectador, o autor pensou em três finais para a trama. Em um deles, a Flora (Patrícia Pillar) seria assassinada por Silveirinha (Ary Fontoura). A essa altura, a vilã já teria caído no plano de Donatela (Cláudia Raia) e Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) para colocá-la na cadeia. Donatela diz que as duas retomarão a dupla sertaneja e marca uma apresentação. Mas, no palco, pouco antes de as cortinas do teatro se abrirem, a morena se nega a cantar. Desconcertada, Flora a ameaça com uma arma e atira, sem perceber que Silveirinha trocou as balas por outras de festim. Ao pensar que aniquilou a rival, Flora acaba por confessar seus crimes. É então que a cortina se abre, e a polícia, avisada pelo mordomo, está a espera da vilã. Mas Flora consegue escapar e só reaparece depois de dois meses, no casamento de Zé Bob e Donatela, vestida de garçonete, para se vingar. É aí que pode entrar Silveirinha. FELIZES PARA SEMPRE Se o desfecho da vilã ainda é um mistério, o final de alguns dos casaizinhos já foi revelado. Lara (Mariana Ximenes) se casa com Halley (Cauã Reymond) e juntos recuperam o império dos Fontini. Cassiano (Thiago Rodrigues) se acerta com Alícia (Taís Araújo), e Copola (Tarcísio Meira) pede Irene (Glória Menezes) em casamento. Após cumprir pena, Romildo (Milton Gonçalves) terá nova vida ao lado de Arlete (Ângela Vieira). Orlandinho (Iran Malfitano) e Céu (Deborah Secco) viverão felizes, após a moça dar à luz a um menino, filho de Halley. Léo (Jackson Antunes) é preso após tentar estuprar Stela (Paula Burlamaqui). E, para quem torcia pelo casal Catarina (Lília Cabral) e Vanderlei (Alexandre Nero), uma má notícia: depois que o verdureiro se mostrar machista, Catarina possivelmente desiste de casar e prefere ficar sozinha.