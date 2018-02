Autobiografia de Walter Clark está de volta Há anos esgotado e até então sem aval da família para ser relançado, o livro O Campeão de Audiência, autobiografia de Walter Clark, será relançado em setembro pela editora Summus. A obra é um grande e apaixonado relato do biografado ao jornalista Gabriel Priolli, que colocou tudo no papel em 1991, seis anos antes da morte do executivo. Responsável pela ida de Boni para a Globo, Clark foi, com ele e Joe Wallach, do grupo Time-Life, peça fundamental na construção da hegemonia conquistada pela Globo desde a década de 1970. Em O Campeão de Audiência, Clark atribui a Boni sua saída da Globo, relata bastidores do poder em tempos de ditadura e narra as dores de amores ao longo da vida.