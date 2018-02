'Australia's Next Top Model' troca nome de vencedora ao vivo

A final australiana do programa 'America's Next Top Model', transmitida ao vivo no país, se transformou em uma enorme gafe. A apresentadora e ex-modelo Sarah Murdoch interrompeu as comemorações de Kelsey Martinovich e anunciou o engano, para surpresa da verdadeira ganhadora, Amanda Ware.

Ao saber que tinha vencido a votação popular, Kelsey agradece ao público e elogia sua concorrente, que se prepara para deixar o palco. Sarah Murdoch elogia as duas, para logo em seguida interromper os aplausos. Após alguns segundos atônita, ela anuncia o erro. "Estou me sentindo péssima com isso. Me desculpe, foi um completo acidente. (a vencedora) É Amanda".

Maior vítima do engano, Kelsey parece estar conformada com a situação e recebe a notícia com calma. "Foi um erro honesto, está tudo bem". A candidata acabou sendo recompensada com cerca 15 mil libras (R$ 40 mil), segundo informou a BBC. A vencedora de fato ganhou um contrato com uma agência de modelos, uma campanha de grife, um carro e uma viagem para Nova York. O valor total do prêmio ultrapassa os R$ 70 mil.

O programa foi ao ar nesta terça-feira, no canal pago Fox8. Além dos EUA e a Austrália, o programa tem versões em vários países como Brasil, Reino Unido e Israel.