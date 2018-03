Audiência do Super Bowl empata com recorde de 1987

Isso representa um aumento de 3 por cento sobre o Super Bowl do ano passado, transmitido pela CBS, e empata com o resultado da 21a edição, em 1987, de acordo com a Fox, subsidiária do grupo News Corp.

Cada ponto na audiência televisiva equivale a 1 por cento dos lares com TV no país.

No ano passado, o jogo representou a maior audiência na história da TV dos EUA, 106,5 milhões, superando os 106 milhões que viram o último episódio da série Mash em 1983.

A partida de domingo --Green Bay Packers' 31 x 25 Pittsburgh Steelers-- representa o ápice de um ano muito bom para o futebol americano. A temporada regular da NFL em 2010 foi assistida por 207,7 milhões de espectadores únicos, um recorde, segundo a Nielsen.

Pela primeira vez na história, um jogo da NFL foi o programa de TV mais assistido do país ao longo de todas as 17 semanas da temporada. Os jogos da liga de futebol americano dominaram as 19 primeiras posições na lista de programas mais vistos do outono passado.

O Super Bowl deste ano teve audiência de 59,7 por cento em Pittsburgh e Milwaukee, resultado só inferior em uma única praça aos 63 por cento de audiência do Super Bowl em 1986 em Chicago, segundo a Fox.

A partida foi sintonizada por 53,7 por cento das residências em Dallas (local da partida), 42,6 por cento em Nova York, 40,1 por cento em Los Angeles e 51,4 por cento em Chicago, disse a Fox.

(Reportagem de Ben Klayman)