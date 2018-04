Audiência do Globo de Ouro sobe mas Ricky Gervais é criticado

Programa anual de entrega de prêmios de cinema e televisão em Hollywood, o Globo de Ouro atraiu quase 17 milhões de espectadores para a rede NBC, um pouco mais do que 2010, quando o comediante britânico Gervais, conhecido por seu senso de humor causticante, apresentou o show pela primeira vez, segundo números de audiência divulgados na segunda-feira.

A cerimônia do ano passado teve público 14 por cento maior que a de 2009 (aproximadamente 15 milhões de telespectadores), e a tendência de alta mostra que o programa televisionado está se recuperando em certa medida da greve de roteiristas de Hollywood em 2008, que reduziu o Globo de Ouro a uma entrevista coletiva à imprensa.

Mas os 16,99 milhões de espectadores deste ano ainda não chegam aos números de 2007, quando 20 milhões de pessoas acompanharam na televisão o desfile de astros de primeira linha de Hollywood no tapete vermelho trajando smokings e vestidos elegantes, e, no caso de alguns poucos de sorte, os viram recebendo prêmios por trabalhos de cinema, televisão, música e performances.

O trabalho de Gervais como apresentador na noite de domingo suscitou algumas críticas fortes. Durante a cerimônia, o comediante zombou de Charlie Sheen por beber e fazer farras, de Robert Downey Jr. por seus problemas com drogas e álcool no passado, do filme "O Turista" desancado pela crítica e indicado para melhor comédia, e até mesmo dos organizadores da cerimônia.

Seu humor foi tão cáustico que Downey Jr. observou sobre o palco que a cerimônia do domingo demonstrou "espírito mesquinho incomum."

Muitos críticos parecem ter concordado. Mary McNamara, crítica de televisão do Los Angeles Times, escreveu na segunda que "ficou claro em pouco tempo que não apenas o material dele (Gervais) não estava provocando risadas como estava deixando muitos apresentadores e pessoas do público incomodadas e até com raiva."

Hank Stuever, do Washington Post, escreveu: "...Gervais parece ter perdido parte de sua capacidade de ser divertido quando fala a verdade."