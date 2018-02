Audiência do Globo de Ouro nos EUA cai para 19,3 milhões

A audiência de televisão da 72ª premiação do Globo de Ouro, no domingo, 11, caiu para 19,3 milhões de pessoas, no evento apresentado pela terceira e última vez pelas comediantes Tina Fey e Amy Poehler, informou a emissora NBC.

O número de espectadores do show de três horas, que Tina e Amy ajudaram no ano passado a chegar à sua maior audiência em 10 anos, diminuiu quase 8% em comparação com 2014, e cerca de 11% na faixa etária dos 18-49 anos, a mais cobiçada pelos anunciantes, de acordo com dados compilados pela Nielsen Media Research.

Este é o último ano em que estava previsto que Tina e Amy apresentariam o Globo de Ouro, a primeira das grandes premiações da indústria cinematográfica dos EUA que antecedem o Oscar, marcado para 22 de fevereiro. A dupla ganhou destaque no programa Saturday Night Live, na NBC.

Na primeira vez que apresentaram o Globo de Ouro, em 2013, atraíram 19,7 milhões de telespectadores.