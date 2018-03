Audiência de 'Paraíso' adia substituta

.

Está difícil de a Globo se desfazer de Paraíso, novela das 6 que salvou o ibope do horário após sucessivas perdas de audiência - Negócio da China, trama anterior, chegou a registrar 16 pontos. Com média de 30 pontos, o remake da trama de Benedito Ruy Barbosa também lidera a venda de CDs de trilhas de novelas e será esticada pela segunda vez. Agora, em vez de terminar em 25 de setembro, o folhetim só acaba dia 2 de outubro.

A próxima trama, Cama de Gato, entra no ar no dia 5 de outubro e já está sendo preparada. Na última semana tiveram início as gravações em estúdio e, desde o dia 10 de julho, a equipe grava externas, nos Lençóis Maranhenses, na Chapada das Mesas (MA) e em Galinhos, Rio Grande do Norte.

Camila Pitanga será Rose, a mocinha da vez, mãe de quatro filhos: Tarcísio, Glória, Francisco e Regina, clara referência à paixão dela por novelas. Era será faxineira da empresa de Gustavo, o protagonista vivido por Marcos Palmeira.

A história começa com Gustavo, menino pobre que se tornou um dos maiores perfumistas do mundo, dono de uma grande empresa de cosméticos. A riqueza, porém, transformou-o em um homem arrogante e infeliz.

Logo no começo da história, a vida dele sofrerá uma reviravolta. Por um golpe da mulher, Verônica (Paola Oliveira), e do melhor amigo, Alcino (Carmo Dalla Vecchia), o empresário perderá tudo e, ainda, ficará perdido num deserto. Só o amor, que ele encontrará, claro, com a pobre Rose, devolverá a ele os valores que perdeu ao longo de sua trajetória.