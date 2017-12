Audiência da TV cresce na crise

É política na veia. Numa das transformações mais felizes operadas entre passado e futuro de Velho Chico, Dyio Coelho vai virar Irandhir Santos na nova fase da história, a partir de 2ª feira. Bento será vereador da oposição à política do Coronel Afrânio, já na pele de Antonio Fagundes.

Vocalista do Coldplay, Chris Martin topou convite do Multishow para apresentar o TVZ de 12 de abril. Sua participação será gravada no domingo, no Rio, dando a ele o status de primeiro artista internacional a apresentar o programa.

O ‘TVZ’ tem recebido visitas de artistas nacionais na apresentação, desde o ano passado. Já passaram pela função Valesca, Anitta e Preta Gil.

Com recorde histórico, o Encontro com Fátima Bernardes fechou março com 8 pontos de audiência na Grande São Paulo e 10 no PNT, seus melhores saldos desde a estreia.

Em abril, o ‘Encontro’ comemora 1.000 edições e mais de 600 atrações musicais diferentes de todos os ritmos em seu cenário.

A ESPN está construindo duas novas quadras poliesportivas para uso da comunidade, uma nos Macacos, no Rio, e outra em La Cava, em Buenos Aires. Os projetos têm parceria das organizações esportivas love.fútbol e A Ganar, e de instituições locais – INATOS e UASI.

A inauguração dos espaços está agendada para 30 de abril (Rio) e 24 de maio (Buenos Aires).

A MTV agendou para o dia 19 a estreia de Deu Match!, um doc reality produzido no Brasil, pela Cine Group, que investiga e expõe a forma contemporânea de relacionamento entre os jovens.

Em dez episódios, cincos jovens com perfis bem diferentes terão encontros amorosos marcados por meio de um aplicativo.

Quantos personagens vão morrer na 6.ª temporada de Game of Thrones (GoT), que estreia dia 24, na HBO? A Sky convida seu assinante a fazer suas apostas, a partir do dia 18, com game em suas redes sociais, ou via www.minhasapostassky.com.br

'GoT' também inspira a Sky a lançar um hotsite e outros jogos testando os conhecimentos sobre a grande vencedora do Emmy de 2015. O lançamento será simultâneo com os EUA.

16 pontos porcentuais de audiência vem rendendo ‘Os Dez Mandamentos’ no Chile, pela TVN. Na Argentina, Moisés se mantém como programa mais visto da TV, via Telefé, com 18 pontos

“O humor, em sua base, é politicamente incorreto. Ele precisa ser politicamente incorreto, é anárquico.” Miguel Falabella AO ‘OFÍCIO EM CENA’: 3ª, 23H30, NA GLOBONEWS