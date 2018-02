Audiência da liga de futebol americano cresce, apesar de crise envolvendo violência doméstica Norte-americanos estão sintonizando suas TVs para a liga de futebol americano (NFL) em números maiores do que no ano passado, de acordo com dados de audiência do começo da temporada, indicando que os casos de violência doméstica envolvendo jogadores e a desastrada resposta dos organizadores não prejudicou a popularidade do torneio.