Audiência água-com-açúçar

No sufoco com a baixa audiência de Sete Pecados, a Globo não vê a hora da próxima novela das 7 estrear. Beleza Pura, a sucessora no horário, já começou a ser gravada. Entre os primeiros do elenco a encararem o batente estão Edson Celulari e Regiane Alves, os protagonistas. Regiane - que há muito tempo não fazia uma mocinha - vive a dermatologista Joana, que acaba se apaixonando pelo atrapalhado engenheiro aeronáutico Guilherme (Celulari). O personagem de Edson perde o emprego após construir um helicóptero que sofre um acidente, deixando cinco vítimas. É justamente aí que vida dele dá uma grande guinada. Com direção de Rogério Gomes, Beleza Pura tem os ingredientes de uma comédia água-com-açúcar: encontros e desencontros, trapalhadas e belas paisagens. A novela de Andrea Maltarolli tem estréia prevista para fevereiro e será praticamente toda ambientada em Niterói, no Rio.