Atual temporada de 'Dez Mandamentos' já supera 1ª em ibope

O barulho em torno de Os Dez Mandamentos foi maior na 1ª temporada, em razão dos índices inesperados e do impacto deles ter sido maior na novela das 9 da Globo. Mas a Record já pode celebrar uma audiência superior da safra atual em relação à anterior, comparando ambas na altura do capítulo 40: no Painel Nacional de TV (PNT) do Kantar Ibope, Moisés soma agora 13,5 pontos, ante 11,3 da anterior. Na Grande São Paulo, o placar atual é de 14,8 pontos, ante 12,3 da 1ª safra. Na terça, o capítulo bateu em 18 pontos de média, recorde da temporada. Hoje, tem a morte de Joquebede (Denise Del Vecchio), mãe de Moisés. E ainda está por vir o episódio que há de consumir maior comoção: a Rebelião de Corá.

Ainda sobre Moisés: a aposta da Record na Rebelião de Corá, quando a Terra se abre e engole os rebeldes, em Os Dez Mandamentos, equivale à expectativa gerada pela abertura do Mar Vermelho na 1ª temporada. Já gravado, o episódio vem recebendo os devidos tratamentos de efeitos especiais para impressionar a plateia.

Crossover de cozinha. Astros dos talent shows de culinária do SBT, Fabrizio Fasano Jr., Carol Fiorentino e Carlos Bertolazzi participam da novela da casa, Cúmplices de um Resgate, como júris de um embate entre Fiorina (Bárbara Brunno) e Nina (Mira Haar) no fogão. Vai ao ar segunda, 6.

Minas na tela: Novos editais para a produção de audiovisual e uma linha de crédito específica para a TV serão anunciados na 1ª MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo –, feira/congresso em Belo Horizonte, que vai de hoje a segunda, dia 5.

Inspirada na RioContentMarket, a MAX promoverá rodadas de negócios entre profissionais de produção e distribuição de conteúdos para TV, cinema, web, games e novas mídias no Brasil e no exterior.

O destino de Jô Soares após o fim do Programa do Jô pode estar na própria Globo. O apresentador voltou a se reunir, há poucos dias, com o diretor-geral da casa, Carlos Henrique Schroder.

E Jô vai tirar duas semanas de férias na Globo, a partir do dia 8. Para honrar edições inéditas, vem adiantando gravações.

Irmão de Luciano Huck, o diretor Fernando Grostein dirige o novo clipe de Luan Santana, que será lançado no Faustão, e não no Caldeirão.

Teve de tudo um pouco na reunião do Conselho da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), ontem, em Brasília. Até a invasão de uma turma que ocupava a Funarte na capital federal.

“Para, para, para!”, dirá João Kléber: o lendário produtor musical Carlos Eduardo Miranda será o convidado especial do júri do João Kléber Show, programa que estreia neste domingo, com calouros do humor e da música, na RedeTV!. Os jurados fixos são atração à parte: Nahim, Ovelha e Íris Stefanelli. Às 22h30.

13 pontos de audiência

em São Paulo e 16 no Rio (3 a mais nas duas regiões), marcou a reprise de ‘Totalmente Demais’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, nesta terça, segundo dados prévios do Kantar Ibope. A exibição na noite de segunda registrou 37 pontos de média, em dados consolidados, recorde da novela

"Espero sinceramente que nossa equipe encontre um lugar de apreciação no coração de vocês”

Marisa Orth SOBRE A NOVA NOVELA DAS 7 DA GLOBO, ‘HAJA CORAÇÃO’