Atual temporada da série 'Dexter' pode ser a última

SÃO PAULO - O primeiro episódio da 6ª temporada de Dexter bateu recordes de audiência quando foi ao ar no último domingo nos EUA, mas a série pode chegar ao fim ainda este ano.

De acordo com o site Deadline, as negociações da emissora Showtime com o ator Michael C. Hall, protagonista da série e vencedor do Globo de Ouro no papel do serial killer 'do bem' Dexter Morgan, estão empacadas.

O site publicou que o ator quer receber US$ 24 milhões para gravar mais duas temporadas, enquanto a emissora estaria insistindo em não pagar mais do que US$ 20 mi.

Considerando que as possíveis 7ª e 8ª temporadas tenham 12 episódios como todas as outras, o valor requisitado pelo ator corresponderia a US$ 1 milhão por episódio.

A reestreia da série registrou 2,2 milhões de espectadores, número 24,4% maior do que o do primeiro episódio da temporada anterior, o que certamente conta a favor do ator.