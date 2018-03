Atriz Thelma Reston morre aos 73 anos

A atriz Thelma Reston morreu na madrugada desta quinta-feira, 20, aos 73 anos. Ela estava internada no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, onde lutava contra um câncer. Segundo a Central Globo de Comunicação, o velório acontece até as 18h na Capela 1 do Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio. A cremação será realizada na sexta-feira, ainda sem horário definido.

Thelma nasceu em Piracanjuba, Goiás, em 06 de julho de 1939. No teatro, esteve em mais de três dezenas de espetáculos , desde a estreia em 1960, em Prodígio do Mundo Ocidental. No cinema, também com um extensa carreira, a atriz participou de adaptações para a telona de obras de Nelson Rodrigues como O Beijo no Asfalto (1981) e Os Sete Gatinhos (1980), como a antológica Gorda. Seu último longa foi Gatão de Meia Idade (2006), dirigido por Antônio Carlos Fontoura.

Na televisão, sua estreia foi em 1975, como a Arminda da primeira versão de Gabriela, na TV Globo, onde realizou a maioria de seus trabalhos. Destacam-se: Louco Amor (1983), Pedra Sobre Pedra (1992), A Lua Me Disse (2005), Negócio da China (2008) e Aquele Beijo (2011), as três últimas escritas pelo seu amigo Miguel Falabella.