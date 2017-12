Atriz se passa por homem na trama Está na moda trocar de sexo em novelas. Depois de La Lola, no SBT, Beleza Pura terá uma mulher que vira homem. A atriz Mônica Martelli viverá Helena, que terá de se vestir de homem para garantir o sustento do filho Hugo (David Lucas). Com a morte do marido, Mateus (Rodrigo Veronese), um cientista maluco, ela assumirá o posto dele, iniciando uma série de confusões no folhetim. Beleza Pura estréia no dia 18 na Globo.