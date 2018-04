Atriz se candidata à protagonista de série baseada na Mulher Maravilha

Com o projeto da série baseada na Mulher Maravilha em curso, já há uma atriz candidata a protagonista. A atriz Lake Bell declarou com entusiasmo seu interesse pelo papel. "Entre as coisas que pretendo fazer em minha vida, e já faço aqui a minha campanha, eu quero ser um super-herói em algum momento", disse ao site E! Online.

"Serei honesta. Acho que seria uma ótima Mulher Maravilha", completou. Bell atuou em Sexo Sem Compromisso, com Natalie Portman e Ashton Kutcher, com previsão de estreia no Brasil para fevereiro. Também aparece em Simplesmente Complicado (2009) e Jogo de Amor em Las Vegas (2008).

O projeto de Mulher Maravilha já tem um nome confirmado, o do roteirista David E. Kelley, que já trabalhou com a atriz na série Boston Legal em 2005 e deve produzir o programa piloto. Kelley comentou à revista Hollywood Reporter que a série, negociada há anos, deve começar a ser exibida em 2012.

O anúncio da compra dos direitos da produção baseada no personagem da DC Comics foi feito na semana pelo canal NBC.