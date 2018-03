Atriz Marly Bueno morre no Rio

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 12, a atriz Marly Bueno, de 79 anos, que estava internada no Hospital Copa D'Or, na zona sul do Rio, segundo confirmou a assessoria do hospital.

Ainda não há informação sobre causa da morte ou sobre quando a atriz foi internada.

Marly Bueno participou de várias novelas na TV Globo, entre elas Páginas da Vida, e nos últimos meses estava na TV Record.

Ela foi a primeira mulher a aparecer na televisão brasileira, ao lado de sua irmã Miriam Simone.

Seu maior sucesso aconteceu nas décadas de 50 e 60 quando, na condição de apresentadora e estrela de televisão viajou por todo o Brasil.