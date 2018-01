Atriz fala sobre 'Terminator' Lena Headey fala pouco e parece delicada demais para ser a guerreira Sarah Connors. Mas a ficção é assim. E a atriz foi escolhida para viver na telinha a personagem dos filmes da saga O Exterminador do Futuro na série Terminator - The Sarah Connor?s Chronicles, que a Warner estréia dia 6 de maio, às 22 horas. O Estado conversou com Lena, em Londres, mas a atriz não é de muito papo. Ela conta que viu apenas o primeiro filme da trilogia e que "a série explora os aspectos mais importantes do universo de Sarah e de seus inimigos." Lena evita comparações com Linda Hamilton, a atriz que viveu Sarah na telona. "É suficientemente intimidador saber que estou fazendo uma série de TV - que é algo grande - e não quero fazer uma cópia da performance dela", defende. "Fora que são coisas diferentes. Isso é série de TV." A atriz define Terminator como uma série de drama e ação. "A história de Sarah Connor é complexa. Não sou fã de sci-fi, mas recebo os roteiros toda semana e é intrigante - até faz lógica naquele mundo. E há a relação de mãe e filho, com uma ação incrível. Gosto do fato de haver muito mais loucura além do fato de Sarah ser mãe solteira", diz a atriz, que precisou de força física para desempenhar o papel. "É como fazer um filme a cada semana. É exaustivo, mas muito bacana."