Atriz de 'Smallville' acusada de recrutar escravas sexuais deixa prisão

NOVA YORK - A atriz Allison Mack, da série Smallville, acusada de recrutar mulheres para serem escravas sexuais na seita Nxivm, deixou a prisão nesta terça-feira, 24, após pagar a fiança de US$ 5 milhões determinada por um juiz da Corte Federal no distrito de Brooklyn, em Nova York. Ela agora deverá usar uma tornozeleira eletrônica e estará sob prisão domiciliar na residência dos seus pais na Califórnia, segundo a imprensa local.

Allison foi detida na sexta-feira, 20, acusada de tráfico sexual e de conspirar para obrigar pessoas a realizar trabalhos forçados como parte do seu suposto envolvimento com a seita Nxivm, criada e liderada por Keith Raniere.

De acordo com a acusação, a atriz de 35 anos "recrutou mulheres" para que se unissem a um suposto grupo de tutoria feminina, entre elas duas denunciantes não identificadas, que fizeram sexo com Raniere.

Como parte das condições para sua liberdade pagando uma fiança, o juiz Viktor Pohorelsky ordenou à atriz que não tenha contato com nenhum dos membros do grupo, entre eles a herdeira da destiladora Seagram, que ficou conhecida pela sua participação em competições equestres, Clara Bronfman, segundo o jornal New York Post.

Segundo a imprensa local, Allison estaria em conversas com a Procuradoria Federal para conseguir um acordo e testemunhar contra Raniere.

Raniere foi acusado dos mesmos crimes que a atriz após ter sido detido no dia 27 de março em uma luxuosa vila do México e extraditado a Nova York, onde permanece em uma prisão federal sem direito a fiança. /EFE