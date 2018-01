Atriz de 'Hannah Montana' pede desculpas por fotos em pose sexy A estrela teen Miley Cyrus, da franquia de TV "Hannah Montana", da Disney, pediu desculpas por duas sequências de fotos em que ela mostra seu sutiã, se deita no colo de um rapaz e aparece seminua. A atriz de 15 anos, que frequenta a igreja regularmente e é filha do cantor country Billy Ray Cyrus, disse que se sente constrangida com as fotos que circularam na Internet e outras que serão publicadas pela revista Vanity Fair. A primeira série de fotos, que circulou na Internet na semana passada, mostra Cyrus deitada no colo de seu então namorado, filho de sua produtora, e outra a mostrava revelando parte de seu sutiã verde. Miley Cyrus também será vista em fotos ainda não divulgadas feitas pela fotógrafa de celebridades Annie Leibovitz, nas quais ela parece estar de topless, envolta num cobertor. As fotos estão previstas para sair na edição de junho da Vanity Fair. "No caso da Vanity Fair, fiquei emocionada e honrada em trabalhar com Annie. Participei de uma sessão de fotos supostamente 'artísticas', mas agora, vendo as fotos e lendo a matéria, me sinto muito constrangida", disse a atriz em comunicado postado no site da revista People. O canal Disney apoiou a atriz, dizendo em comunicado que "a atriz de 15 anos foi manipulada propositalmente com o objetivo de vender revistas". Mas a Vanity Fair se defendeu em comunicado divulgado no programa de TV "Entertainment Tonight". "Os pais ou responsáveis por Miley estiveram no set o dia inteiro. Como a foto foi digital, eles a viram no local, e todos acharam que era um retrato belo e natural de Miley", diz o comunicado. Falando das fotos divulgadas na Internet, Miley Cyrus disse: "Agradeço o apoio de meus fãs e espero que eles entendam que vou cometer erros ao longo do caminho e não sou perfeita". A atriz ganhou fama como "Hannah Montana" no seriado de TV homônimo da Disney Channel, sobre uma garota que vive vida dupla, como adolescente normal e como cantora sensação. "Hannah Montana" é o seriado da TV norte-americana mais visto pelo público de 6 a 14 anos. A turnê de shows que Cyrus fez no ano passado gerou um filme em 3D que liderou as bilheterias de cinema dos EUA. O longa estreou no Brasil na sexta-feira.