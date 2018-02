Atriz brasileira faz sucesso em seriado de TV nos EUA

O verão norte-americano encerrou deixando mais de um milhão de telespectadores do seriado novo do canal de TV ABC Family, Bunheads (gíria em inglês para bailarinas), ansiosos pelos próximos episódios e por saber mais sobre a jovem atriz que faz o papel de Sasha Torres, uma dançarina de talento excepcional que sofre com dramas familiares.

A atriz Julia Goldani Telles está se tornando cada vez mais popular em shows e sites sobre celebridades, mas o que poucos colunistas e fãs sabem é que a jovem de 17 anos é brasileira.

Julia viveu com a mãe brasileira e o pai americano de origem mexicana no Rio de Janeiro até os cinco anos. Foi lá também que ela foi apresentada ao mundo do balé. Quando se mudou com os pais para Nova York, aos 6 anos, a menina só sabia falar português.

Embora hoje ela transite entre os dois idiomas com naturalidade e sem sotaque, a atriz ainda dá preferência ao português.

Uma lesão na virilha aos 15 anos teve um papel importante no rápido sucesso de Julia. Ela foi obrigada a parar de praticar balé por um ano e, para evitar a depressão, ela decidiu fazer um curso de arte dramática.

Menos de um ano depois - e após ter sido recusada em testes para dois comerciais -, a atriz conquistou o papel de Sasha, a estrela da escola de balé da fictícia Ilha do Paraíso, cenário das cenas dramáticas e também cômicas que tornaram Bunheads um sucesso instantâneo nos Estados Unidos.

"Ser brasileira me ajudou muito como bailarina e atriz, pois me sinto confortável com meu corpo e sei ser agradável com as pessoas. Tenho mesmo um jeitinho brasileiro", disse Julia à BBC Brasil.

Paraíso de verdade

Apesar da possibilidade de uma carreira como atriz, Julia diz usar o tempo que sobra após as gravações do seriado - que duram cerca de 50 horas semanais - para estudar.

Segundo ela, seus pais, que são professores na Universidade de Princeton, a incentivaram a seguir com os estudos. "Quero cursar uma boa universidade para talvez um dia ser escritora", diz a adolescente, que gosta de ler obras de William Shakespeare e F. Scott Fitzgerald.

Mesmo com a agenda lotada, Julia diz que visitar sua família na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, ainda é uma prioridade. Este foi o primeiro verão americano que ela não passou na cidade gaúcha, mas já tem uma viagem para o Brasil programada para novembro.

"Osório é o meu universo. A vida lá com tantas pessoas amigas e sempre com animais por perto, que eu adoro, é como estar numa Ilha do Paraíso de verdade."

A atriz afirma ainda que sonha em atuar no Brasil e, de preferência, com a atriz Cláudia Raia, uma de suas principais referências.

A ABC recentemente renovou o contrato para mais uma temporada de Bunheads. O seriado é criação de Amy-Sherman Palladino, que também foi a responsável pelo grande sucesso do antigo seriado Gilmore Girls. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.