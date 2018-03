Atores de 'The Big Bang Theory' reduzem salários para aumentar pagamento de atrizes

De acordo com a revista Variety, os atores da série The Big Bang Theory Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Kunal Nayyar (Raj) e Simon Helberg (Howard) se reuniram com os produtores e decidiram cortar parte dos seus salários para que as atrizes Mayim Bialik e Melissa Rauch pudessem ganhar um aumento.

Elas estão na série desde a terceira temporada e se tornaram importantes para a trama. Atualmente, Mayim e Melissa tem um faturamento de US$ 200 mil por capítulo, diferente deles que recebem US$ 1 milhão por episódio.

Os atores, então, optaram por reduzir US$ 100 mil, cada, de seus rendimentos, o que liberou um total de US$ 500 mil para o estúdio aumentar os salários das duas. Com isso, cada uma passaria a receber US$ 450 mil.

O contrato da próxima temporada ainda não foi firmado e essa foi uma saída encontrada para aumentar os salários das atrizes. The Big Bang Theory se encontra em seu 10º ano e a expectativa é que seja renovada para mais duas temporadas.