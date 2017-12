Atores de 'Malhação' fazem performance para lançar temporada

RIO - Na expectativa da reação do público diante da próxima temporada de Malhação, com estreia prevista para 14 de julho, o novo elenco da novela adolescente encarou uma plateia real na apresentação para a imprensa, na noite da última segunda-feira, 16. Como a nova fase, batizada de Malhação Sonhos, é ambientada em um lugar que mistura escola de artes e de luta, os jovens atores fizeram flexões, entraram no ringue e subiram ao palco para dançar e cantar diante de jornalistas.

Tantos os novatos quantos os veteranos estavam no personagem durante a performance. "Está todo mundo vivendo seus personagens. Eles têm de acreditar no que estão fazendo", explicou o diretor de núcleo José Alvarenga Jr..

O elenco teve dois meses de preparação com aulas de canto, dança e artes marciais. " Eles precisam estar com essa energia. Se o cara não tem experiência, vai rasgar a perna na hora de dançar, machucar o outro (na hora da luta)", avalia Luiz Henrique Rios, diretor geral.

No ar há 19 anos, Malhação tem passado por uma queda progressiva de audiência e também por reformulações a cada ano. "O que o jovem está ensinando é que a gente tem de reconceituar", defende Rios. Segundo ele, a equipe da novela encara o trabalho como uma trama do horário nobre, , apenas de lançar atores em início de carreira. "Para a gente, Malhação não é uma escolha menor."