Atores de 'Game of Thrones' renovam contrato para possível 7ª temporada

Após uma longa negociação, os principais atores de Game of Thrones renovaram o contrato com a HBO para a sétima temporada da série, segundo a The Hollywood Reporter. A rede de TV paga espera grande sucesso com essa nova etapa. A quinta temporada ainda está sendo produzida.

Com o aumento de salário oferecido pela HBO, alguns membros do elenco se tornarão os atores mais bem pagos da TV a cabo. Entretanto, ninguém da HBO quis comentar a negociação ou a sétima temporada.

Game of Thrones, baseada na obra de George R.R. Martin, foi renovada para mais duas temporadas em abril deste ano, o que garantiria seis temporadas da série. A sétima temporada não havia sido confirmada, mas era considerada provável, o que dá a Thrones o status de grande candidata a prêmios.

Com um dos maiores e mais diversificados elencos da TV a cabo, os salários dos atores foram alterados de acordo com a importância do papel de cada um na série. Os principais e com melhores salários são: Kit Harington (Jon Snow), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) e Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister). Segundo The Hollywood Reporter, eles teriam negociado o aumento salarial em conjunto.

Os atores Natalie Dormer (Margaery Tyrell), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) e outros receberão aumento salarial, mas em menor proporção se comparado aos principais.

Negociações salariais são comuns em séries e Game of Thrones é o maior show da HBO, com sua 4ª temporada sendo assistida por 7,1 milhões de pessoas. Na última temporada, Thrones superou a Família Soprano como a série da HBO mais assistida da história. O show conquistou 18,6 milhões de pessoas em várias plataformas. O sucesso da série fora dos Estados Unidos é igualmente grande.

Além disso, recentemente a série foi nomeada para 19 categorias no Emmy, incluindo a melhor série dramática, melhor escrita para série dramática e melhor ator e atriz coadjuvantes para Dinklage e Headey.

Entretanto, quando um ator renova o contrato para a sétima temporada de Game of Thrones não quer dizer que o personagem viverá até lá. Thrones é conhecida por matar os personagens e Martin ainda está escrevendo os livros que deram origem a série, o que significa que algumas estrelas podem perder seus empregos - e seus novos salários - antes da sétima temporada.