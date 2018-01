Ator Reynaldo Gianecchini é assaltado no Jardim Botânico

O ator Reynaldo Gianecchini foi assaltado no último sábado, 19, no Rio de Janeiro. O ator deixava um amigo em casa, no Jardim Botânico, após o ensaio da peça Doce Deleite, informou a assessoria, que não revelou o nome do amigo. Os assaltantes levaram o celular e a carteira com os documentos do ator, mas nenhum dos dois saiu ferido. Na peça Doce Deleite, que tem estréia prevista para março, Gianecchini contracena com Camila Morgado e a direção é de Marília Pêra. Nesta segunda-feira, 21, o ator encontra-se em São Paulo para participar da pré-estréia do filme Sexo com Amor?, com Carolina Dieckmann e Malu Mader no elenco. Além do teatro e do cinema, Gianecchini também marca presença na televisão como o personagem Dante da novela Sete Pecados, da Rede Globo.