Ator Michael Douglas abre jornal noturno da rede NBC O ator premiado com o Oscar Michael Douglas não precisou decorar muitos diálogos para seu papel mais recente: uma introdução gravada que abre o jornal noturno "NBC Nightly News with Brian Williams". O ator, de 63 anos, estreou na noite de segunda-feira como novo locutor do jornal da rede NBC, sucedendo a Howard Reig, que abriu o programa ao vivo durante 25 anos e se aposentou em 2005. A fala de Douglas é: "Este é jornal NBC Nightly News com Brian Williams." Desde que Reig se aposentou, o programa vinho sendo introduzido por uma gravação de sua voz. Brian Williams, que assumiu o posto de âncora do Nightly News quando Tom Brokaw se aposentou, em dezembro de 1994, disse em comunicado à imprensa que, para convencer Michael Douglas a aceitar o trabalho, apelou para "seu senso de romance e sentimentalidade". "Telefonei para ele e disse: 'Além de tudo o que você já fez como ator, produtor e ganhador de prêmio da Academia, esse trabalho vai significar para você uma pequena fatia de imortalidade em nosso setor"', contou o âncora. "Também significa que, onde quer que você se encontre na Terra, às 15h30 GMT saberá que sua voz está no ar." Douglas, que é casado com a atriz galesa Catherine Zeta-Jones, recebeu um Oscar de melhor ator pelo papel do magnata implacável Gordon Gekko no filme de 1986 "Wall Street -- Poder e Cobiça", em que sua fala mais memorável era "A cobiça é boa". Ele contracenou com Sharon Stone em "Instinto Selvagem", Kathleen Turner em "Tudo por Uma Esmeralda" e Glenn Close em "Atração Fatal". Seu pai é o legendário ator Kirk Douglas. A NBC não é a primeira rede de televisão a abrir seus noticiários com uma introdução gravada por um ator de Hollywood. O ator James Earl Jones há anos diz "This is CNN" para a Cable News Network. O ex-âncora da CBS News Walter Cronkite introduz o jornal "CBS Evening News with Katie Couric". A introdução da ABC News é feita por Bill Rice, que exerce a função há mais de três décadas.