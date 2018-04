Ator John Herbert morre aos 81 anos em São Paulo

O ator John Herbert morreu hoje aos 81 anos, em São Paulo. Ele deu entrada no Hospital do Coração (Hcor) no último dia 5, com insuficiência respiratória. Herbert sofria de enfisema pulmonar e faleceu às 12h30, segundo o hospital.

John Herbert atuou em diversas novelas brasileiras, como A Viagem, Sinhá Moça, Um Só Coração, Cabocla, Esperança e Malhação. Seu papel mais recente foi como Excelência Gutierrez, na novela Três Irmãs (2008).

Hebert também atuou em filmes e trabalhou como diretor e produtor. Ele foi um dos fundadores do Teatro de Arena, na década de 50.

Ao lado da atriz Eva Wilma, com quem foi casado por mais de 20 anos, Herbert participou do seriado Alô Doçura, que teve grande audiência nos anos 50 e 60. Atualmente, ele era casado com Claudia Librach.

Descendente de alemães, John Herbert nasceu em 17 de maio de 1929, em São Paulo. Ele formou-se em Direito na faculdade do Largo São Francisco (USP), mas nunca deixou de atuar.