Ator e diretor Marcos Paulo está internado no Rio de Janeiro

São Paulo, 29 - O ator e diretor Marcos Paulo está internado no Hospital de São Vicente no Rio de Janeiro, no bairro da Gávea. A assessoria de imprensa da clínica, a pedido da família, não revelou o motivo da internação e nem seu estado de saúde.

Marcos Paulo, de 60 anos, está em tratamento desde maio deste ano por conta de um tumor no esôfago. Atualmente, ele trabalha como diretor do núcleo responsável pelo humorístico Os Caras de Pau. No cinema, Marcos está concluindo o filme Assalto ao Banco Central, seu primeiro longa como diretor, que estreia no dia 22 de julho.

Na televisão, Marcos Paulo já atuou em mais de 30 novelas, como Tieta, de 1989 e Páginas da Vida, de 2007.