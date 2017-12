Ator e comediante Garry Shandling morre aos 66 anos

Garry Shandling, o ator e comediante pioneiro do docudrama autobiográfico The Larry Sanders Show, morreu nesta quinta-feira, 24. Tony Im, da polícia de Los Angeles, confirmou a informação, mas as autoridades não indicaram a causa da morte. O ator tinha 66 anos.

Im disse que os agentes foram à casa do comediante depois de receberem uma chamada de emergência médica. Shandling foi levado ao hospital, onde foi declarado morto. O policial não quis dar mais detalhes sobre o momento da ligação e o tipo de emergência que atendeu. E disse que a polícia investigará o caso.

Garry Shandling nasceu em Chicago, em 29 de novembro de 1949, e, depois de uma breve temporada trabalhando com publicidade, começou a escrever comédia e stand-up. Na década de 1980, iniciou experiências com a comédia na televisão em sua primeira série It’s Garry Shandling’s Show.

Em agosto de 1992, ele criou sua obra-prima, The Larry Sanders Show, que conduzia como um apresentador egocêntrico de um programa noturno de televisão, com uma vida de celebridade cheia de ansiedade por trás das câmeras.