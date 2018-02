Ator de 'The Shield' é suspeito de assassinar esposa

A polícia interroga o o ator Michael Jace, da série The Shield, depois que sua esposa foi encontrada morta em sua casa. Segundo o Los Angeles Times, a polícia chegou na noite de segunda-feira à casa do casal, no bairro de Hyde Park, e encontrou a esposa de Jace morta. Ela tinha 40 anos.

A polícia não deu detalhes da morte. Segundo um detetive, Jace é o principal suspeito. Ele está dedido e indisponível para comentar o assunto. Jace também participou de filmes como Forrest Gump e Planeta dos Macacos. Ele foi casado com a esposa por nove anos