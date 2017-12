Ator de 'Loucademia de Polícia' e 'Punky' morre aos 98 anos

O ator finlandês George Gaynes morreu na última segunda-feira, 15, na casa da filha dele, Iya Gaynes Falcone Brown, em North Bend, Washington (Estados Unidos). A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 17, por Iya ao site do New York Times. Ele tinha 98 anos de idade.

Gaynes ficou conhecido no Brasil pelas atuações como o comandante Eric Lassard em todos os sete filmes da franquia Loucademia de Polícia e pelo papel de Henry Warnimont (Arthur Bicudo), o pai adotivo da protagonista Punky Brewste na série norte-americana dos anos 1980 Punky, a Levada da Breca.

Ele também esteve no elenco do filme Tootsie (1983) e tem no currículo participações em longas como Nosso Amor de Ontem (1973) e Mera Coincidência (1998), sendo o último deles Recém-casados (2003). Gaynes também atuou em produções como Hawaii 5-0, Bonanza, O Homem de Seis Milhões de Dólares e Guerra, Sombra e Água Fresca.