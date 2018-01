Ator de 'Breaking Bad' com paralisia cerebral luta pelo fim de estigma

Foi aos 14 anos que o ator americano R.J. Mitte ficou conhecido, quando passou a integrar o elenco da série Breaking Bad interpretando Walter White Jr., o filho do protagonista.

Mitte tem paralisia cerebral e conta que sofreu bullying quando era mais jovem, em função de sua deficiência. "Quebraram minha mão, meu pé, me jogaram no chão", diz. Depois da fama, luta para acabar com o estigma sobre a deficiência.

Trabalhando com a organização Scope, ele está viajando pelo Reino Unido para dar palestras sobre os mitos em torno de sua deficiência.

Com apenas 22 anos, o ator se tornou a mais jovem personalidade a falar na Oxford Union, insituição de debates que convida nomes proeminentes para palestras.

Em seu pronunciamento, ele destacou a dificuldade de um deficiente atuar em Hollywood. "Esta indústria é muito negativa e dura com pessoas com deficiência", afirma, lembrando da ideia que a indústria cinematográfica tem de perfeição. "Ideia que, tecnicamente, não existe."