Ator de 'A Favorita' sofre agressão por causa de personagem

Parece que o personagem de Jackson Antunes na novela A Favorita está dando conta do recado. O ator, que interpreta Leonardo, um homem com o comportamento machista e grosso e que bate em Catarina, sua mulher, vivida por Lilia Cabral, foi agredido na última quarta-feira na rua por um homem. Jackson estava utilizando muletas por conta de um tratamento que estava fazendo na perna esquerda. Segundo informou a mulher do ator, Cristiana, um homem apareceu do nada no meio da rua e começou a gritar e xingar Jackson. "Foi tão rápido. Só sei que quando vi, o homem passou e trombou forte com Jackson", diz Cristiana. O ator não conseguiu se segurar e desequilibrou. A queda deu início a um sangramento interno na perna direita, o que provocou uma trombose. Jackson precisou ficar internado por quatro dias no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio. De acordo com Cristiana, o ator, que estava com o remédio anticoagulante suspenso por conta do tratamento, já sofreu outras duas tromboses no passado, sendo a primeira há 13 anos. Sobre a reação do personagem do público, que causou a agressão ao ator, Cristiana afirma que "é uma resposta negativa quando te machuca. Mas você também vê o resultado que atingiu. O personagem acaba mexendo com o imaginário das pessoas, e elas acabam se envolvendo. Vários atores já passaram por isso quando faziam papéis deste gênero."