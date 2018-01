Ator de '30 Rock' é hospitalizado após discurso em Sundance

Tracy Morgan, ator da série 30 Rock, teve que ser hospitalizado após receber uma homenagem no festival Sundance, nos Estados Unidos, neste domingo (22). Morgan foi atendido após fazer um discurso no evento, em Park City, Utah, segundo o site TMZ.

O site afirma que Tracy aparentava estar "intoxicado" durante o discurso e, após ser escoltado para fora do prédio, desmaiou e foi levado ao hospital por uma ambulância.

Um representante do ator afirmou que ele passou mal por conta de uma mistura de "exaustão e altitude". A porta-voz do centro médico de Park City negou ao site que o ator havia feito uso de drogas. Amy Roberts afirma que uma avaliação médica não detectou vestígios de álcool ou drogas no sangue de Tracy.