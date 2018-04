Atenta à nova era, 'TV Globo' quer ser tratada apenas por 'Globo'

Ilariê. As dançarinas do Legendários subvertem o reinado das loiras e se fantasiam de paquitas para receber Xuxa no auditório de Marcos Mion, que também adere à coreografia dos hits que fizeram a glória da Rainha dos Baixinhos. É sábado, na Record.

'Ligações Perigosas’, produção em 4K feita para o formato de minissérie para a Globo, poderá ganhar posteriormente uma edição em filme longa-metragem. A ideia é admitida pelo diretor da série, Vinicius Coimbra. Na TV, o título estreia no dia 4 de janeiro, com 10 capítulos diários.

Um verdadeiro fã-clube de Roberto Carlos se formou nos bastidores do Mais Você, ontem, com a visita do cantor ao programa de Ana Maria Braga. Gravada, a edição vai ao ar nesta sexta, dia 18 e mereceu até um terno azul e branco para o figurino do Loro José.

A produção do ‘Mais Você’ lotou o estúdio em uma espécie de plateia particular – todos com camisetas em homenagem devidamente combinada ao cantor: na dos homens, lia-se a frase “Este cara sou eu”, e, na das mulheres, o verso “Como é grande o meu amor por você”.

Uma cozinha a céu aberto na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, São Paulo, será comandada por Raiza Costa, sucesso no YouTube e apresentadora da Rainha da Cocada, do canal GNT. Neste sábado, dia 19, a partir das 11h.

Em ação do GNT, a chef vai preparar alguns doces em tempo definido por sorteio feito na hora. O público poderá acompanhar a cena no local ou em tempo real, pela página do canal no Facebook.

O Esporte Interativo promete para janeiro a exibição exclusiva da Copa da França em TV aberta, por meio de seu canal UHF.

A Band não pode fazer, na final do Masterchef Júnior, nem um décimo do carnaval feito na final do programa entre adultos. Como as crianças devem ir para a cama cedo, o resultado da final foi gravado na própria terça, mas até 20h.

A prova da final, no entanto, foi gravada 20 dias atrás. De lá até ontem, o vencedor, Lorenzo Ravioli, resolveu cortar os cabelos, o que denunciou a distância entre a realização dos pratos e o veredicto.

11 mil visualizações no YouTube, em menos de 10 horas, teve o vídeo, com legendas em português, que anuncia a volta de Frank Underwood na 4ª temporada de ‘House of Cards’ na Netflix para 4 de março de 2016