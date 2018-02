Ataques de 11/9 e Katrina são momentos memoráveis da TV nos EUA

A empresa de pesquisa de televisão Nielsen e a Sony Electronics fizeram uma parceria para descobrir quais foram os eventos na TV mais memoráveis para o público.

O desastre do ônibus espacial Challenger em 1986 e a morte de Osama bin Laden completam os cinco principais.

"O que estávamos tentando medir era a percepção", disse Paul Lindstrom, vice-presidente sênior da Nielsen à Reuters. "As coisas mais importantes, quando se trata de televisão, não foram os eventos, mas os momentos compartilhados com as pessoas. Coisas como "assistir a um jogo de beisebol com meu pai", "ver as Olimpíadas em conjunto", todos esses tipos de coisas trouxeram memórias "sentimentais".

Foram entrevistados 12.000 participantes online ao longo de três dias em fevereiro. Os entrevistados receberam uma lista de opções selecionadas por especialistas em mídia que variaram de cobertura de notícias, como o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963, a eventos de cultura pop, como a exibição dos episódios finais de "Friends", "Seinfeld" e "Cheers".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Itens relacionados a notícias que atravessaram gerações foram as experiências de TV mais influentes, e histórias de natureza comum ou com relevância generalizada também ressoaram com os telespectadores.

O funeral da princesa Diana, os tiroteios na escola em Columbine, no Colorado, o derramamento de óleo da BP no Golfo do México, o terremoto de 2010 no Japão e a famosa perseguição policial do carro da estrela do futebol O.J. Simpson também apareceram na lista dos 10 principais.

"O que é interessante para mim não é o que está na lista, mas o que não está na lista", disse Brian Siegel, vice-presidente de televisão da Sony Electronics.

"Não houve entretenimento --nenhum Super Bowl, nenhum final de 'Friends'. Era tudo notícias e eventos ... Lembranças que são comuns entre todos nós."

A Sony encomendou o estudo para avaliar as emoções que o público relaciona à TV com intuito de impulsionar seu desenvolvimento de programas e marketing.

Veja a dos 20 momentos de TV mais impactantes dos últimos 50 anos, de acordo com o estudo.

1 Ataques de 11 de setembro 2001

2 Furacão Katrina 2005

3 Veredicto de assassinato de O.J. Simpson 1995

4 Desastre do ônibus especial Challenger 1986

5 Morte de Osama bin Laden 2011

6 Perseguição do carro de O.J. Simpson 1994

7 Terremoto/tsunami no Japão 2011

8 Tiroteio na escola Columbine 1999

9 Derramamento de óleo da BP no Golfo do México 2010

10 Funeral da Princesa Diana 1997

11 Morte de Whitney Houston 2012

12 Captura e execução de Saddam Hussein 2006

13 Discurso de vitória de Barack Obama 2008

14 Casamento do Príncipe William e Kate Middleton 2011

15 Assassinato de John F. Kennedy 1963

16 Bombardeio da cidade de Oklahoma 1995

17 Resultado da eleição Bush/Gore 2000

18 Protestos em Los Angeles/Espancamento de Rodney King 1992

19 Veredicto de Casey Anthony 2011

20 Funeral de John F. Kennedy 1963