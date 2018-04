Assita na TV

Filmes

Marnie - Confissões de Uma Ladra

Marnie. (Eua, 1964.) Dir. de Alfred Hitchcock, com Sean Connery, Tippi Hedren, Diane Baker.

Fecho da admirável trilogia edipiana de Hitchcock, Marnie talvez não tenha a reputação dos outros dois filmes – Psicose e Os Pássaros –, mas desde o seu surgimento tornou-se alvo de culto. Tiete do mestre do suspense, o crítico e também cineasta François Truffaut criou a expressão “obra-prima doente” para definir Marnie. De cara, o filme abre com a imagem de uma bolsa de mulher dobrada, e a fenda sugere a genitália feminina. Marnie conta a história de uma mulher encarcerada no próprio sexo devido a um trauma infantil, que remete a sua mãe. Ela arromba cofres como quem busca libertação. Arranja um marido, mas não suporta que ele a toque. Numa cena emblemática, Sean Connery, com seu charme viril de 007, propõe um jogo a Tippi Hedren. Um jogo de palavras que vai terminar com o grito de ajuda de Marnie.

Telecine Cult, 22h00. Reprise, colorido, 129 min

VEJA TAMBÉM

Gladiador

Gladiator. (Eua, 1990.) Dir. De Ridley Scott, Com Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris.

Preferido do imperador moribundo, general romano é traído, sua família, assassinada e ele vendido como escravo. Mas volta, como gladiador, para se vingar na arena. Oscars de filme e ator.

TCM,12h26. Reprise, colorido, 155 min

Trama Macabra

Family Plot. (Eua, 1976) Dir. De Alfred Hitchcock, Com Karen Black, Bruce Dern, Barbara Harris, William Devane.River Phoenix, Kiefer Sutherland.

Falsa médium envolve-se numa trama para localizar herdeiro desaparecido – e uma joia valiosa. O último filme de Hitchcock é divertida farsa. Mais humor que suspense.

Telecine Cult, 19h45. Reprise, coloridos., 120 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

A Ópera de Paris

A Ópera de Paris vai voltar aos trabalhos com novo espetáculo. No entanto, o anúncio de uma greve complica as coisas.

Itunes, 2018, 111 min.

SÉRIE

The Alienis

Em 1896, o psicólogo Laszlo Kreizler recebe do comissário de polícia a missão de capturar um assassino que está aterrorizando Nova York. Com Daniel Brühl.

Netflix, 2018, 48 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

Todas Contra John

John Tucker, o popular capitão do time de basquete do colégio, tem três namoradas ao mesmo tempo. Até quando elas descobrem a tripla traição.

Telecine Play, 2006, 88 min.

Matheus Mans

DVD

O PECADO

Itália, 1971. Dir. de Alberto Lattuada.

Nos anos 1940 e 50, os críticos já destacam o apelo erótico dos filmes de Alberto Lattuada. Em 1952, com Anna, mostrou uma freira purgando passado de pecado. E meio que repete a história, com a freira Sophia Loren despertando o desejo de Adriano Celentano

Crianças

TERROR

Gremlins

A obra-prima de Joe Dante sobre animaizinhos fofos que viram monstrengos que transformam num inferno a festa de Natal numa pequena cidade. Humor corrosivo.

TCM, 12h26. Reprise, colorido, 106 min.