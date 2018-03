Assita na TV

Filmes

Harry & Sally – Feitos Um para o Outro

Harry & Sally. (Eua, 1989.) Dir. de Rob Reiner, com Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher, Bruno Kirby.

A história de um casal de amigos. Harry e Sally têm sempre um ao outro nos momentos de crise. Mas a possibilidade de que estejam apaixonados cria problemas – eles temem destruir a amizade, se o romance não der certo. Uma comédia romântica que se tornou um clássico, e ajudou a estabelecer Meg Ryan como ‘namorada da América’. Pena que ela tenha feito depois todos aqueles tratamentos de beleza – botox, plásticas – que, na verdade, a desfiguraram. Momento inesquecível – Sally, no restaurante, simula para Crystal que está tendo um orgasmo e outra cliente... Veja para saber o que ela faz, ou diz. E, ah sim, quem faz esse pequeno papel é a mãe do diretor. Rob é filho do também cineasta Carl Reiner. Tem ótimos filmes no currículo, e esse talvez seja o melhor de todos.

Telecine Cult, 20h10. Reprise, colorido, 96 min.

O Menino da Porteira

(Brasil, 2009.) Dir. de Jeremias Moreira Filho, com Daniel, João Pedro Carvalho, Vanessa Giácomo, José de Abreu.

A história do boiadeiro e do menino, celebrada pela música. Na linha de 2 Filhos de Francisco, mas não tão bom. ‘Toda vez que eu viajava pela Estrada de Ouro Fino...’.

Canal Brasil, 19h50. Reprise, colorido, 94 min.

Streaming

SÉRIE

Suburra: Sangue em Roma

Em 2008, uma disputa por uma zona portuária de Roma se transforma em um combate mortal entre o crime organizado, políticos corruptos e o Vaticano.

Netflix, 1962, 129 min.

AÇÃO

Morgan – A Evolução

Mescla de suspense e sci-fi, filme traz consultora de gestão de risco que conhece Morgan, um experimento de inteligência artificial. A partir daí, precisa decidir o que fazer com ele.

Telecine Play, 2016, 97 min.

DRAMA

A História do Amor

Mostra a vida de duas pessoas ligadas pelo amor e por um estranho livro que reaparece em Nova York nos dias de hoje. Dirigido por Radu Mihaileanu.

Now, 2017, 143 min.

Matheus Mans

DVD

7 DESEJOS

EUA, 2017.Dir. de John R. Leonetti.

Garota, filha de catador de lixo, é marginalizada pelas colegas bem-nascidas da escola. Seu pai acha uma caixa, ela formula desejo. Descobre que a caixa o realiza. A partir daí, ela se vinga, mas há um preço a pagar. Terror assinado pelo mesmo diretor de Annabelle.

Crianças

ANIMAÇÃO

Kung Fu Panda 2

O panda lutador e os 5 Furiosos enfrentam o pavão do mal, que quer dominar a China e erradicar o kung fu. Grande diversão, e a coreografia das lutas é sensacional.

Fox, 22h35. Reprise, colorido, 91 min.