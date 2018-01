Assita na TV

Filmes na TV

A Pele Que Habito

La Piel Que Habito. (Espanha, 2011). Dir. de Pedro Almodóvar, com Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes.

Talvez seja mesmo essa a função da arte – desconcertar, criar problema, como fez Almodóvar com esse filme. Um pai amargurado pela morte da filha – Antonio Banderas – vinga-se do homem, um jovem, a quem culpa pelo ocorrido. Submete-o a uma operação de mudança de sexo e... Muitos críticos consideraram o filme abjeto, ou então foram pelo caminho oposto. Disseram que o suspense não funciona, que o filme não tem personalidade etc. Na verdade, A Pele Que Habito é obra definidora de caminhos na trajetória do autor, e não surpreende que depois ele tenha feito Julieta, sobre mãe e filha. Para esse filme, Almodóvar bebeu na fonte do francês Georges Franju e de seu visceral Les Yeux sans Visage. Todo o processo cirúrgico e, depois, o envolvimento de Banderas com essa mulher que esculpe num corpo de homem... O tema dos gêneros perturba.

Paramount, 20h. Reprise., colorido, 117 min.

E.T. – O Extraterrestre

E.T. The Extra-Terrestrial. (Eua, 1982). Dir. de Steven Spielberg, com Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Drew Barrymore.

Garoto tenta ajudar alienígena que se perdeu na Terra a voltar para seu planeta. Um grande filme sobre infância, inocência perdida, coragem, amor. Tudo.

Telecine Cult, 17h35. Reprise, colorido, 115 min.

Tempos Modernos

Modern Times. (Eua, 1936). Dir. e Interpretação de Charles Chaplin, com Paulette Goddard.

A imagem de Carlitos ‘engolido’ pela máquina faz parte de qualquer antologia de grandes momentos do cinema. E o palavreado sem nexo (veja para saber do que se trata) é hilário.

Telecine Cult, 22h. Reprise, p&b, 89 min.

Streaming

COMÉDIA

‘A Escolha Perfeita 2’

Para se tornarem as primeiras americanas a vencer uma competição internacional de canto a capela, as Barden Bellas disputam nota a nota com fortes rivais europeias. Direção de Elizabeth Banks.

Netflix, 2015, 114 min.

AVENTURA

‘King Kong’

Remake do clássico de 1933, King Kong mostra a jornada de um grupo de exploradores em uma ilha antiga e misteriosa.

Telecine Play, 2005, 179 min.

BIOGRAFIA

‘Elis’

Conta a trajetória de Elis Regina, uma das mais importantes cantoras brasileiras. Apesar de pouco corajoso, o filme conta com a atuação inspirada de Andréia Horta.

Looke, 2016, 115 min.

Matheus Mans

DVD

FACES DE UMA MULHER

França, 2016. Dir. de Arnaud de Paullières.

Retratos de mulher complicadas por um diretor que se vale de ótimas atrizes para envolver o público nos dramas que filma – Adèle Exarchopoulos, Adèle Haenel, Gemma Atherton e a garota Solène Rigot. O título original é Orpheline/Órfã, e tem tudo a ver com a história.

Crianças

ANIMAÇÃO

Mulan

Fala-se tanto nas novas heroínas ‘feministas’ da Disney. Nenhuma é mais que Mulan, a garota chinesa que se disfarça como homem na guerra e traz honra para sua família. Linda!

TCM, 12h44. Reprise, colorido, 88 min