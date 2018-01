Filmes

Ó Paí Ó

(Brasil, 2007.) Dir.de Monique Gardenberg, com Lázaro Ramos, Wagner Moura, Dira Paes, Emmanuelle Araújo.

Em torno de 400 mil espectadores não configuram um grande sucesso de público, mas o longa de Monique Gardenberg não apenas se firmou como obra de prestígio da diretora como deu origem a uma série da Globo que ajudou a consolidar a força de Lázaro Ramos na casa. Estrelado em sua maioria por atores do Grupo Olodum, o filme passa-se no último dia do carnaval de Salvador, narrando as pequenas histórias dos moradores de um cortiço no Pelourinho. O que começa como festa vira tragédia, com direito a uma corrida visceral de Luciana Souza como a evangélica Dona Joana. Como Anna Magnani naquela cena de Roma, Cidade Aberta – o marido sendo levado pelos nazistas –, Dona Joana corre pelos filhos. São momentos assim, fragmentos de dor e beleza, que muitas vezes fazem a grandeza do cinema.

Warner, 19h01. Reprise, colorido, 99 min.

A Bela Que Dorme

Bella Addormentata. (Itália, 2012.) Dir. de Marco Bellocchio, com Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alba Rohrwacher.

A história real de uma jovem que ficou em coma e provocou debate na sociedade italiana pelo direito à eutanásia. Igreja e ciência digladiam-se e o diretor questiona a ética.

Telecine Cult, 17h55. Reprise, colorido, 110 min.

Era o Hotel Cambridge

(Brasil, 2016.) Dir. de Eliane Caffé, com José Dumont, Suely Franco.

Um dos grandes filmes brasileiros do ano – o maior? Narra, em chave ficcional, mas com muito de observação de documentário, a história de uma invasão de sem-teto no centro de São Paulo.

Canal Brasil, 19h45. Reprise, colorido, 99 min.

Streaming

Clash

Elogiado filme egípcio, Clash conta a história da população do Cairo logo após o início da Primavera Árabe.

Itunes, 2016, 97 min.

ANIMAÇÃO

‘O Fantasma do Futuro’

Neste clássico do anime, um ciborgue do governo recebe a missão de capturar um hacker que está dominando a mente de humanos aperfeiçoados por computador.

Netflix, 1995, 82 min.

AVENTURA

Maze Runner: Prova de Fogo

Segundo filme da franquia

Maze Runner, mostra os jovens que saíram do misterioso labirinto na tentativa de se adaptarem à nova vida. Não é melhor que o primeiro, mas diverte.

Telecine Play, 2015, 12

DVD

DESPEDIDA EM ALTO ESTILO

EUA, 2017. Dir. de Zach Braff

Morgan Freeman vive no negativo, sempre com falta de dinheiro. Para resolver o problema, chama os amigos Michael Caine e Alan Arkin – também velhinhos – para que juntos assaltem um banco. O trio garante a diversão. E ainda tem Ann-Margret e Matt Dillon.

Crianças

ANIMAÇÃO

Madagascar 3 – Os Procurados

Sempre tentando voltar para casa, os animais do zoo de Nova York agora estão na Europa, e como artistas de circo. As cenas de perseguição são hilárias.

FOX, 18 h. Reprise, colorido, 93 min.