Assita na TV

Filmes

Nascido em 4 de Julho

Born On The Fourth Of July. (Eua, 1989). Dir. de Oliver Stone, com Tom Cruise, Raymond Barry, Bryan Larkin.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nascido na data da independência americana, jovem patriota alista-se como voluntário na Guerra do Vietnã, convencido de que estará defendendo o mundo livre. Durante os combates, ele mata acidentalmente um companheiro de batalhão e depois fere a espinha, ficando paralítico. De volta à América, descobre as mentiras sobre a guerra e se transforma em um militante pacifista. Inspirado na história de Ron Kovic, que serviu de consultor. Pomposo na época de lançamento, envelheceu um pouco, mas ofereceu a Cruise a chance de representar um papel sério. E ele se saiu bem. Cruise já era o astro número 1 de Hollywood quando fez este papel atípico que lhe valeu uma indicação para o prêmio da academia. Stone recebeu seu segundo prêmio de direção, mas Nascido em 4 de Julho perdeu a estatueta de melhor filme para Conduzindo Miss Daisy.

TC Cult, 22h. Reprise, colorido, 155 min.

VEJA TAMBÉM

Cantando na Chuva

Singin’ In The Rain. (Eua, 1952). Dir. de Gene Kelly E Stanley Donen, com Gene Kelly

Musical clássico sobre as dificuldades enfrentadas pelos atores do cinema mudo para a passagem ao sonoro. Canções inesquecíveis e uma coreografia ainda hoje arrojada. Não perca a homenagem à Broadway.

TCM, 11h02. Reprise, colorido, 103 min.

Billy Elliot

Billy Elliot. (Inglaterra, 2000). Dir. de Stephen Daldry, com Jamie Bell, Julie Waters, Gary Lewis.

A história do menino de 11 anos, filho de um mineiro do norte da Inglaterra, cuja vida muda para sempre quando deixa as aulas de boxe para dedicar-se ao balé.

TCM, 17h08. Reprise, colorido, 110 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

TERROR

O Canal

Um arquivista de cinema vê sua sanidade desmoronando depois que recebe um velho filme de 16mm com imagens de um assassinato.

Itunes, 2014, 92 min.

AÇÃO

Invasão Zumbi

Não se deixe enganar pelo nome. O excelente Invasão Zumbi mostra um pai e uma filha tentando sobreviver em um mundo contaminado por um vírus zumbi. Extraordinário.

Netflix, 2016, 89 MIN.

DRAMA

Viva

Jesus é maquiador de um grupo de drag queens em Havana, mas sonha em se apresentar no palco. Quando consegue, seu pai ressurge e inicia um grave conflito familiar.

Google play, 2016, 99 min

Matheus Mans

DVD

SPLENDOR

Direção: Ettore Scola Elenco: Marcello Mastroianni

Splendor é o nome de um antigo cinema gerido por Jordan (Marcello Mastroianni), que herdou de seu pai. A sala está em decadência e só gera dívidas e problemas, mas Jordan recebe a ajuda na sua busca quase quixotesca do projecionista Luigi (Massimo Troisi).

Crianças

COMÉDIA

Ajudante de Papai Noel

Depois de ser demitido, empresário entra em uma competição elfo. Depois de uma série de exercícios de treinamento rigorosos, ele se candidata a Ajudante de Papai Noel.

TC FUN, 9h05. REP., COL., 105 MIN.