Assita na TV

Filmes

O Quarto de Jack

Room. (Eua, 2015.) Dir. de Lenny Abrahamson, com Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, William H. Macy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brie Larson ganhou o Oscar de melhor atriz do ano passado, e agora pode ser vista nos cinemas como a fotógrafa de guerra do novo Kong, A Ilha da Caveira. Em O Quarto de Jack, ela faz a garota que foi sequestrada, amadureceu no cativeiro como mulher, teve um filho. Boa parte do longa adaptado de um livro (de Emma Donoghue) considerado infilmável se passa no quarto. Quando mãe e filho conseguem sair – graças à engenhosidade dele –, a adaptação ao mundo é difícil. A grande cena é o retorno, como visita, ao ‘quarto’. O que ali se diz é de grande força (e sutileza). Tudo bem, Brie mereceu seu prêmio da Academia, mas foi no mínimo injusto que o ‘filho’, Jacob Tremblay, não tenha sido pelo menos indicado. A interpretação de Jacob baliza a de Brie. Sem ele, não haveria nada. Dramaturgia, interpretação, filme.

Telecine Pipoca 23h45. Colorido, 118 min.

VEJA TAMBÉM

Joy – O Nome do Sucesso

Joy. (Eua, 2015.) Dir. de David O. Russell, com Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Edgar Ramirez, Virginia Madsen, Isabella Rossellini.

Tantas vezes o diretor O’Russell foi comparado a Federico Fellini - esse é seu filme mais felliniano, sobre a afirmação de uma Cabíria americana.

Telecine Premium 14h35. Colorido, 124 min.

Deadpool

Deadpool. (Eua, 2016.) Dir. de Tim Miller, com Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Gina Carano.

Tratada como comédia, a história de um homem que se submete a tratamento para curar doença e vira super-herói. Tem gente que exagera e acha o melhor filme do gênero.

Telecine Premium 20h10. Colorido, 108 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA

De mal a pior

Após uma noite intensa, Elizabeth Banks faz um passeio por Los Angeles sem dinheiro, sem carro e sem memória. Apesar dos clichês, diverte.

Netflix, 2014, 94 min.

SUSPENSE

Atração Fatal

Michael Douglas é um advogado casado, mas que tem um rápido caso com Glenn Close. Ele não imagina, porém, que ela fará de tudo para que ele faça parte de sua vida.

Amazon prime, 1987, 119 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

O Teorema Zero

Christopher Waltz é um hacker contratado por uma empresa para resolver um teorema matemático. Seu objetivo, no entanto, é interrompido a todo o momento.

Telecine play, 2013, 104 min

Matheus Mans

DVD

DEMÔNIO DE NEON

EUA, 2016. Dir. de Nicolas Winding Refn.

Chega às lojas nesta terça, 21, o DVD com o longa do cineasta dinamarquês que arrebatou a crítica europeia e entrou em praticamente todas as listas de melhores do ano passado. Uma fantasia de horror. Ellen Fanning é, literalmente, devorada pelo mundo da moda.

Crianças

ANIMAÇÃO

Aviões

A historia do aviãozinho com medo de voar e que, mesmo assim, deixa sua atividade de pulverizador para participar de um concurso aéreo possui um encanto todo particular.

Telecine Fun 16h20. Reprise, colorido, 92 min.