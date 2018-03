Assita na TV

Filmes

Luiz Carlos Merten

Juventude

Youth/La Giovinezza. (Itália, 2015.) Dir. de Paolo Sorrentino, com Michael Caine, Rachel Weisz, Harvey Keitel, Madalina Diana Ghenea, Jane Fonda.

Cineasta e maestro, ambos na faixa dos 80 anos, encontram-se numa clínica de rejuvenescimento. O diretor tenta viabilizar mais um filme, mas depende da participação de uma estrela com quem foi casado. O músico está cansado de compor, e reger. Paolo Sorrentino já foi uma potência do cinema italiano, mas hoje virou gênero de Hollywood, fazendo um cinema estetizante, de belas e extravagantes imagens à maneira de Federico Fellini. A Academia, e alguns críticos, o adoram, mas foram-se os tempos de As Consequências do Amor, O Amigo da Família e, mesmo, O Divo. O elenco de notáveis agrega interesse, mas o incidente com Jane Fonda no avião domina o filme. Antecipa, tragicamente, o ocorrido com Carrie Fisher no ano passado. Quem poderia imaginar...?

Telecine cult 12h. Reprise, colorido, 124 min.

Brasil S/A

(Brasil, 2014.) Dir. de Marcelo Pedroso.

Está cada vez mais difícil definir os limites entre ficção e documentário. Esse belíssimo filme é a prova. Cortador de cana vira o primeiro astronauta brasileiro e o diretor Pedroso viaja no cinema de montagem, atribuindo múltiplos significados às imagens.

Canal Brasil 14h55. Reprise, colorido, 72 min.

De Volta para o Futuro 3

Back To The Future Part Iii. (Eua, 1990.) Dir. de Robert Zemeckis, com Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburger, Lea Thompson.

A terceira parte da trilogia de Zemeckis. Marty McFly e o carrão ultraveloz, o DeLorean, vão parar no Velho Oeste. Bela aventura.

Fx 18h30. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

NACIONAL

O Último Cine Drive-in

Ao voltar para cuidar da mãe doente, um homem reencontra seu distante pai, que ainda é dono de um drive-in prestes a ser demolido. Encantador.

Netflix, 2014, 100 min.

AÇÃO

Horizonte Profundo

Uma plataforma de petróleo explode no meio do Golfo do México. Os trabalhadores, então, precisam lutar para sobreviver e sair do lugar.

Google play, 2016, 107 min.

DRAMA

Glória

Glória é divorciada e frequenta bailes da terceira idade, tendo apenas amores passageiros. No entanto, as coisas mudam após ela se apaixonar por um homem que quer uma relação estável.

Itunes, 2014, 109 min

Matheus Mans

DVD

O Quarto dos Esquecidos

EUA, 2016. Dir. de D. J. Caruso.

Kate Beckinsale muda-se com o marido e o filho para casa nova. A família sofreu um trauma e a descoberta do tal quarto esquecido somente vai agravar as coisas, liberando forças negativas. O diretor Caruso capricha no terror e garante bons sustos. Kate, como sempre, é 10.

Crianças

AÇÃO

Tudo Por Uma Esmeralda

Antes de iniciar a série De Volta para o Futuro (ao lado), Zemeckis fez essa outra aventura com Kathleen Turner e Michael Douglas lutando pela vida na selva da Colômbia.

Telecine Cult 22h Reprise, col., 105 min.