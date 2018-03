Assita na TV

Filmes

Cruzada

Kingdom Of Heaven. (Eua, 2005.) Dir. de Ridley Scott, com Orlando Bloom, Eva Green, Liam Nesson, Edward Norton, David Thewlis, Ghassan Massoud.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na época da 3.ª Cruzada, cristãos e muçulmanos convivem pacificamente em Jerusalém, mas os Templários, instigados pelo papa, fazem de tudo para provocar a guerra. O épico de Ridley Scott corre o risco de desconcertar o público pela ausência de um herói convencional. O papel parece destinado ao personagem de Orlando Bloom, mas Balian não tem essa força. É um filme sobre a crise de liderança, e uma raridade – no pós-11 de Setembro, Scott não apenas retrata o islâmico com grandeza (o sultão Saladino de Gassam Massoud) como propõe uma situação-limite. O rei cristão, que tenta manter a paz, está sendo consumido pela peste e vive oculto por uma máscara. Cruzada, como espelho do estado do mundo em 2005, é de um pessimismo que seria consternante, se não fosse tão real.

FX, 18h10. reprise, colorido,

VEJA TAMBÉM

A Mosca

The Fly. (Eua, 1986.) Dir. de David Cronenberg, com Jeff Goldblum, Geena Davis.

Cientista serve de cobaia em experiência que dá errado. Cronenberg e seu tema do homem que vira aberração aos olhos de seus semelhantes. Oscar de maquiagem, mas o filme é tão gosmento que fica repulsivo.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 96 min.

Difícil Arte de Amar

Heartburn. (Eua, 1986.) Dir. de Mike Nichols, com Jack Nicholson, Meryl Streep, Jeff Daniels.

Nora Ephron adaptou seu livro autobiográfico sobre mulher que descobre a traição do marido. Nichols dirige com profissionalismo, Nicholson e Meryl fazem a diferença.

Paramount, 0h15. Colorido, 108 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SUSPENSE

Água Negra

Em meio a uma batalha pela custódia de sua filha, uma mulher começa a ouvir estranhos barulhos em seu apartamento. Com Jennifer Connelly e Tim Roth.

Netflix, 2005, 104 min.

DRAMA

Ninguém Deseja a Noite

Josephine é uma exploradora que precisa enfrentar o frio do Polo Norte para encontrar seu marido, o explorador Robert Peary.

Itunes, 2015, 118 min.

BIOGRAFIA

A Teoria de Tudo

Conta a história do britânico Stephen Hawking, astrofísico que superou doença incurável e se tornou uma das referências na ciência. Com destaque para Eddie Redmayne.

Netflix, 2014, 123 min.

Matheus Mans

DVD

TROLLS

EUA, 2016. Dir. de Mike Mitchell. DreamWorks

Bonecos de cabelos coloridos, os Trolls vivem para cantar, dançar e abraçar. Seriam eternamente felizes, se não fossem os seres depressivos – ‘berguens’ - que se dedicam a estragar a vida deles. O DVD é cheio de extras e com as canções de Justin Timberlake e Anna Kendrick.

Crianças

INFANTIL

O Escaravelho do Diabo

O livro cultuado de Lúcia Machado de Almeida ganha (boa) versão para cinema. Garoto investiga assassinatos numa pequena cidade. Quem está matando ruivos, e por quê?

Telecine Pipoca 18h15. Colorido, 90 min.