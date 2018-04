Assita na TV

Filmes

O Clube

El Club. (Chile, 2015). Dir. de Pablo Larraín, com Alejandro Goic, Jaime Vadell, Antonia Zegers, Roberto Farías.

Quatro sacerdotes convivem em uma casa de repouso – que seria o “clube” do título – sob os cuidados de uma freira, para limpar seus pecados. A chegada de outro padre causará um trágico episódio que trará ao presente os fantasmas do passado e colocará em risco a paz do lugar. Filme dirigido por Pablo Larraín que ganhou o Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim. Um destaque merecido pois o diretor chileno trata de temas espinhosos para a Igreja Católica – afinal, o padre recém-chegado pretende fazer uma espécie de auditoria no lugar. Sua presença os põe em conflito com os motivos de seu “retiro” e a natureza de seus pecados, entre eles a pedofilia. Tudo isso num filme de fotografia sombria, cuja forte carga dramática gira em torno da culpa, repressão e hipocrisia. Impossível não ficar incomodado, especialmente quando duras verdades são reveladas.

Max, 20h15. Reprise, colorido, 98 min.

Pulp Fiction – Tempo de Violência

Pulp Fiction. (Eua, 1994). Dir. de Quentin Tarantino, com Bruce Willis, Tim Roth.

Assassinos penam para recuperar mala para mafioso. Boxeador é pago pelo mesmo mafioso para perder luta, e a mulher do criminoso fica sob custódia de um dos assassinos.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 170 min.

Depois Daquele Baile

(Brasil, 2006). Dir. de Roberto Bomtempo, com Lima Duarte, Irene Ravache.

Os quitutes de Dóris são tão famosos que sua pensão tem fregueses assíduos, como os amigos Freitas e Otávio. Apaixonados pela viúva, eles fazem um acordo para organizar a disputa pelo coração da mulher.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 108 min.

Streaming

MUSICAL

Cantando na Chuva

Casal mais famoso de Hollywood, Don e Lina precisam superar as dificuldades do novo cinema falado para conseguir manter a fama. Clássico dos musicais.

Google play, 1952, 103 min.

ROMANCE

Grease

Clássico com John Travolta e Olivia Newton-John, Grease acompanha as idas e vindas de uma paixão entre dois jovens na década de 1950.

Telecine play, 1978, 110 min.

COMÉDIA

Hairspray

Tracy Turnblad conquista seu lugar no programa de dança mais famoso dos EUA. Neste momento, ela percebe o alcance e os problemas do preconceito racial ao seu redor.

Netflix, 2007, 116 min

Matheus Mans

DVD

O Lar das Crianças Peculiares

Direção: Tim Burton

Jake desvenda um mistério que envolve realidades alternativas através do tempo e espaço e descobre um mundo secreto de crianças com poderes nada ordinários como: a capacidade de levitar de Emma, as capacidades de controlar o fogo de Olive e o invisível Millard.

Crianças

COMÉDIA

Minha Mãe É Uma Peça

O primeiro filme de um grande sucesso, envolvendo Dona Hermínia – mãe dedicada, ela sente o desprezo dos filhos que a julgam superprotetora. Ela passa então um tempo fora.

Megapix, 22h30. Reprise, colorido, 100 min.