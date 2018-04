Assita na TV

Filmes

Carruagens de Fogo

Chariots Of Fire. (Inglaterra, 1981). Dir. de Hugh Hudson, com Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Nicholas Farrell, Ian Holm, John Gielgud.

O filme conta a história real da trajetória de Harold Abrahams e Eric Liddell, que defenderam a Inglaterra como corredores na Olimpíada de Paris em 1924. Eric, missionário escocês, corre nas pistas por se julgar um instrumento de Deus. Harold, inglês, filho de imigrantes pobres e judeu, corre para superar sua condição inferior com os colegas da universidade. Eric morre na China, 1945, como missionário. Harold, em 1978, como escritor. Um belo estudo sobre a motivação pessoal e a repressão que inibe o júbilo, mesmo nos momentos de maior euforia. Oscar de melhor filme, mas não de direção (que naquele ano foi para Warren Beatty, por Reds). A trilha sonora criada por Vangelis, também vencedora do prêmio da academia, virou um hit, tornando-se até mais conhecida que o próprio filme.

TC Cult, 13h55. Reprise, Colorido, 123 Min.

VEJA TAMBÉM

Um Príncipe em Nova York

Coming To America. (Eua, 1988). Dir. de John Landis, com Eddie Murphy.

Príncipe se recusa a se casar com uma mulher que não conhece só para seguir as tradições de seu país. Viaja, então, disfarçado para Nova York, atrás de seu verdadeiro amor. Da época em que Murphy era engraçado.

TC Cult, 8h20. Reprise, Colorido, 125 min.

Fala Greta Garbo

Garbo Talks. (Eua, 1984). Dir. de Sidney Lumet, com Anne Bancroft, Ron Silver.

Ativista veterana de causas sociais conta apenas com seu único filho. Quando descobre que está com um tumor no cérebro, ela se conforma, mas pede um único desejo para o filho: conhecer Greta Garbo.

TC Cult, 12h. Reprise, colorido, 115 min.

Streaming

Desventuras em Série

Com Neil Patrick Harris, a nova adaptação do livro Desventuras em Série volta a acompanhar a trágica história dos órfãos Baudelaire.

Netflix, 2017, 50 min.

COMÉDIA

‘Romance à Francesa’

Um professor começa um romance com uma atriz. No entanto, as coisas complicam quando uma jovem extrovertida faz de tudo para conquistá-lo. Diverte.

Itunes, 2015, 100 min.

SUSPENSE

O Informante

Um químico aceita o convite de uma emissora de TV para expor uma empresa de tabaco. Logo, ele começa a receber ameaças enquanto a rede de TV corre o risco de ser processada.

Telecine play, 1999, 156 min.

Matheus Mans

DVD

Carismático, Malcolm X teve o pai assassinado por membros da Klu Klux Klan. Ele se torna um fervoroso religioso, criando um movimento de pacificação entre as raças. A luta pelos direitos dos negros tornou-o um dos mais importantes líderes afro-americanos da história.

Crianças

ANIMAÇÃO

Meu Malvado Favorito

O malvado Gru está disposto a realizar o maior feito de todos os tempos: roubar a Lua. Se o plano der certo, ele impede Vetor, um novo malvado, de ocupar sua posição. Divertido.

TC Fun, 18h15. Reprise, Colorido, 100 min.