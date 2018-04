Assita na TV

Filmes

Terremoto

Earthquake. (Eua, 1974.) Dir. de Mark Robson,cCom Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Genevieve Bujold, Richard Roundtree, Lorne Greene.

Para o espectador que vir hoje o disaster movie em casa, mesmo no mais sofisticado home theater, a experiência nem de longe será comparável ao lançamento original. Hollywood desenvolveu um sistema de som – o Sensurround –, que fazia com que as poltronas, na verdade a sala toda, tremesse com o terremoto da tela. O resultado foi um grande êxito de público, mais os Oscars de som e efeitos visuais. O terremoto em Los Angeles expõe o pior do gênero humano e, como boa parte dos filmes catástrofes da época, o de Robson é sob medida para justificar a necessidade de repressão para garantir a lei e a ordem. Charlton Heston é casado com Ava Gardner, mas tem uma amante. E os demais personagens compõem um bestiário – corruptos, prevaricadores, ladrões. Parece coisa divina, o tremor. Punição para quem merece.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 129 min.

VEJA TAMBÉM

Os Descendentes

The Descendants. (Eua, 2011.) Dir. de Alexander Payne, com George Clooney, Shailene Woodley, Nick Krauze.

A mulher de Clooney sofre acidente e entra em coma. Ele tem de dar uma de superpai, e aí descobre que ela tinha um amante. Oscar de roteiro e a melhor atuação do astro.

Telecine Touch, 13h55. Reprise, colorido, 115 min.

Entre Abelhas

(Brasil, 2015.) Dir. de Ian Sbf, com Fábio Porchat, Marcos Veras, Irene Ravache.

Coisas estranhas ocorrem ao redor de Fábio Porchat. Todo mundo está desaparecendo. Uma fábula para refletir o mundo, a melhor atuação de Irene Ravache. O filme ‘sério’ de Porchat foi um êxito.

Telecine Touch, 20h20. Reprise, colorido, 100 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da Tv fechada

Streaming

DRAMA

Cisne Negro

Este ótimo drama acompanha a trajetória de Nina, uma ambiciosa bailarina no papel principal em O Lago dos Cisnes. É a personagem mais intensa e surpreendente na carreira de Natalie Portman.

Netflix, 2010, 108 min.

COMÉDIA

Roubo nas Alturas

Roubados por um bilionário, funcionários de um prédio se unem para tomar o dinheiro de volta.

Telecine play, 2011, 104 min.

AÇÃO

Mundo Cão

Santana trabalha recolhendo cães. Tudo vai bem até que o dono de um cachorro, que fica bravo pelo sacrifício de seu animal, resolve se vingar do funcionário.

Google play, 2016, 100 min

Matheus Mans

DVD

SNIPER AMERICANO

EUA, 2014. Diretor de Clint Eastwood.

Na verdade, não é só o drama de guerra do grande Clint, com Bradley Cooper. Outros lançamentos da Warner (Mad Max – Estrada da Fúria), clássicos (Um Dia de Cão) e até séries (Boardwalk Empire) estão na liquidação de Blu-Rays da marca, na Saraiva.

Crianças

ANIMAÇÃO

Zootopia – Essa Cidade É o Bicho

Uma cidade futurista, habitada somente por animais, e a coelha policial precisa se unir ao raposo para denunciar conspiração. Ótima diversão.

Telecine Premium, 21h50. Colorido, 108 min.