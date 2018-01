Assita na TV

Filmes

O Último Cine Drive-In

(Brasil, 2014.) Dir. de Iberê Carvalho, com Othon Bastos, Breno Nina, Fernanda Rocha, Rita Assemany, Chico Sant’anna.

Muita gente, querendo elogiar, tem comparado o belo filme do brasiliense Carvalho a Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. O filme conta a história desse homem, ainda jovem, que acompanha a mãe num hospital de Brasília e, sem ter onde ficar, bate à porta dopai, que administra o cinema do título. O último drive-in. Othon Bastos, um ator mítico do cinema brasileiro – Deus e o Diabo na Terra do Sol, São Bernardo etc –, ama o cinema e, face à deserção do público, luta para manter o drive-in aberto. Pai e filho não se dão bem, mas vão se reaproximar. A grande virtude do filme é a sua simplicidade. O diretor transforma o precário em ferramenta e com atores que colam aos personagens O Último Cine Drive-in alça voo. O filho chama-se Marlonbrando – é, como o astro de Holliúdy. Breno Nina é magnífico no papel. E será exagero dizer que o filme é melhor que Cinema Paradiso? Veja.

Canal Brasil, 19 h. Reprise, colorido, 100 min.

Cidade Baixa

(Brasil, 2005.) Dir. de Sérgio Machado, com Wagner Moura, Lázaro Ramos, Alice Braga.

Um triângulo visceral – os dois pescadores, a bela prostituta. E a Cidade Baixa de Salvador, filmada como você nunca viu. O dia está pródigo em filmes brasileiros bons na TV paga.

Canal Brasil, 22 h. Reprise, colorido, 100 min.

O Satânico Dr. No

Dr. No. (Inglaterra, 1962.) Dir. de Terence Young, com Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman.

O primeiro 007 a gente não esquece. A aventura jamaicana de James Bond. O jovem Sean Connery, Ursula Andress – naquele biquíni –, grande ação.

Telecine Cult 23h55. Reprise, colorido, 111 min.

Streaming

COMÉDIA

Esta divertida comédia romântica acompanha cinco casais com fetiches incomuns, como o de uma mulher que só sente prazer ao ver o marido chorando. Diverte.

Telecine play, 2014, 90 min.

DRAMA

O Curioso Caso de Benjamin Button

Um bebê nasce com aparência de idoso e, com o passar do tempo, vai ficando mais jovem. Baseado numa fábula de F. Scott Fitzgerald.

Netflix, 2008, 166 min.

COMÉDIA

Numa Fria

Com ares de Fargo, este filme acompanha um agente de seguros que tenta melhorar na vida, mas acaba se envolvendo em uma difícil situação.

Amazon prime video, 2012, 93 min

Matheus Mans

DVD

Diretor de Cinema Paradiso, o italiano Giuseppe Tornatore vai na contramão de Vinicius de Morais, que dizia que o amor é eterno enquanto dura, e usa a história de Olga Kurylenko e Jeremy Irons para mostrar como, em tempos de novas tecnologias, ele dura para sempre.

Crianças

ANIMAÇÃO

Snoopy & Charlie Brown – Peanuts, o Filme

O beagle das tiras de Charles Schultz volta às telas – a produção é de 2015 – para ajudar Charlie Brown a conquistar o amor de sua vida.

Telecine Pipoca 13h50. Colorido, 88 min.