Assita na TV

Filmes

Nixon

Nixon. (Eua, 1995.) Dir. de Oliver Stone, com Anthony Hopkins, Joan Allen, Powers Boothe, Ed Harris, Bob Hoskins, Paul Sorvino, Mary Steenburger.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Anthony Hopkins é impressionante no papel do ex-presidente, mas Joan Allen rouba a cena como sua mulher, Patricia, nessa vigorosa recriação de uma das presidências mais controversas dos EUA. Depois do assassinato de Kennedy – JFK/A Pergunta Que Não Quer Calar e antes do seu ‘simpático’ retrato de George W. Bush em W, Oliver Stone concentra-se na insegurança de Richard Nixon como forma de entender os turbulentos anos 1970 e o escândalo de Watergate. Como autor, Stone busca sempre o imponderável, senão o impossível. Nixon e Henry Kissinger não pareciam os mais indicados para isso, mas puseram fim à Guerra do Vietnã, que convulsionava a ‘América’ e na qual o diretor fez seu duro aprendizado de vida. Foi em busca do (auto) entendimento que ele fez esse filme, que nem é dos seus melhores, mas tem força.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 190 min.

VEJA TAMBÉM

Guardiões da Galáxia

Guardians Of The Galaxy. (Eua, 2015.) Dir. de James Gunn, com Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista.

A salvação do universo depende da união do aventureiro Quill com um... guaxinim. E a dupla funciona. Só o cinema para nos fazer crer que isso é possível. Grande diversão.

Telecine Action, 15h15. Reprise, colorido, 121 min.

Star Wars Episódio VII – O Despertar da Força

(Eua, 2015.) Dir. de Jj Abrams, com Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Adam Driver.

O ‘reboot’ da série cultuada. Bom de ver para comparar com Rogue One – Uma História Star Wars, que está nos cinemas... e é melhor.

Telecine Premium, 20h15. Reprise, colorido, 135 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

‘A Corrente do Bem’

Kevin Spacey é um professor que pede aos seus alunos que criem iniciativas para mudar o mundo. Um deles resolve criar uma corrente de ajuda mútua, mudando a vida de várias pessoas. Emociona.

Hbo Go, 2000, 123 Min.

DOCUMENTÁRIO

‘For the love of Spock’

Dirigido pelo filho de Leonard Nimoy, este documentário busca fazer uma homenagem ao icônico Spock, de Star Trek.

Netflix, 2016, 111 min.

DRAMA

‘Amnésia’

Um mulher solitária vê sua vida mudar quando surge uma amizade inesperada entre ela e um músico de 20 anos que sonha em ser contratado como DJ.

Itunes, 2016, 96 min

Matheus Mans

DVD

O DEMÔNIO DE NEON

Chega às locadoras nesta quinta, 15, o disco com o longa do autor dinamarquês que mistura o universo da beleza perfeita com o horror do canibalismo. Elogiado por publicações como Cahiers du Cinéma, não fez 5 mil espectadores nos cinemas do País. Vai melhor no DVD?

Crianças

AÇÃO

Homem-Formiga

O mais liliputiano dos super-heróis da Marvel. E os tietes sabem que ele aglutinou os Vingadores nos comics. Paul Rudd é ótimo no papel e o filme tem muita ação, humor, efeitos.

Telecine Pipoca, 15h05. Colorido, 118 min.