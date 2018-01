Assita na TV

Filmes

A Força do Destino

An Officer And A Gentleman. (Eua, 1982.) Dir. de Taylore Hackford, com Richard Gere, Debra Winger, David Keith, Louis Gossett Jr.

Há 34 anos, este filme, ao estrear, provocou um intenso debate. Os críticos botaram a boca no trombone – Hollywood contava a história mais velha do mundo, mas, para disfarçar, a enchia de cenas de sexo e palavrões. O público, seduzido pela química entre Richard Gere e Debra Winger, não ligou para isso e promoveu o estouro de bilheteria. Até a Academia se rendeu, e o filme ganhou Oscars de ator coadjuvante (Louis Gossett Jr.) e canção (Up Where We Belong). Por tudo isso, vale rever essa variação de Cinderela. Ele é um jovem numa academia militar, e tem um sargento instrutor que inferniza sua vida. Ela é garçonete e sonha com o príncipe encantado. Era o auge de Debra Winger. Fez tantos filmes bons. Onde anda? Desde O Casamento de Raquel, de 2008, anda afastada do show biz, para tristeza de seus fãs.

Telecine Cult, 19h40. Reprise, colorido, 125 min.

007 Contra o Foguete da Morte

Moonraker. (Eua, 1979.) Dir. de Lewis Gilbert, com Roger Moore, Lois Chiles, Michel Lonsdale, Richard Kiel.

James Bond persegue maluco que prepara foguete para destruir o mundo. Richard Kiel, como o vilão Dentes de Aço, rouba a cena.

Telecine Cult, 13h25. Reprise, colorido, 126 min.

007 Contra GoldenEye

Goldeneye. (Eua, 1995.) Dir. de Martin Campbell, com Pierce Brosnan, Sean Bean, Isabella Scorupco, Judi Dench.

Na nova conformação do mundo, 007 tenta descobrir quem está sabotando a Rússia pós-comunista. Bom de ver e comparar os diferentes atores no papel.

Telecine Action, 13h35. Reprise, colorido, 130 min.

Estreaming

SUSPENSE

Boa Noite, Mamãe

Mesclando suspense, terror e drama, Boa Noite, Mamãe mostra uma mulher que acaba de passar por uma cirurgia plástica. Com ataduras no rosto, seus filhos desconfiam que ela não seja sua mãe de fato. Surpreende.

Telecine play, 2014, 98 min.

BIOGRAFIA

Conexão Escobar

Bryan Cranston é um agente secreto que tenta derrubar o financiamento de cartéis de drogas na Colômbia.

Looke, 2016, 127 min.

DOCUMENTÁRIO

O Sal da Terra

Acompanha alguns dias na vida de Sebastião Salgado, que busca registrar lugares da natureza imaculados. Belíssimo e indispensável.

NETFLIX, 2014, 110 MIN

Matheus Mans

DVD

MARTÍRIO

EUA, 2015. Dir. de Kevin e Michael Goetz.

Lançamento da Califórnia. R$ 39,90

Antes que você comece a pensar que o documentário de Vincent Carelli sobre o massacre dos índios caiovás está chegando ao mercado de home vídeo antes do cinema – não. É um homônimo, e terror norte-americano. Justiça seja feita – é bem assustador.

Crianças

FANTASIA

Star Trek

Mago do audiovisual, seja TV ou cinema, JJ Abrams reinventa a série famosa, agora com Chris Pine e Zachary Quinto nos papéis icônicos de Kirk e Spock. Diversão garantida.

Telecine Action, 17h55. Colorido, 127 min.